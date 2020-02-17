自願醫保推出接近一年，宏利香港個人理財產品業務部副總裁兼首席產品總監紀榮道表示，扣稅產品銷情不錯，帶動截至去年底的醫療保險的年度化保費增長35%，自願醫保產品佔醫療保險新增保費約一半。

武漢肺炎疫情下，紀榮道表示疫情影響代理與客戶的會面減少，不過代理可經電子渠道與客戶接觸，另外疫情引起大眾對醫療保險的查詢，他相信對醫療的需求長遠存在，對今年自願醫保銷情樂觀。至於武漢肺炎引起的索償，他指疫情發展至今不足一個月，涉及金額不是太多，該行已加快理賠效率。

宏利推出不設分項賠償限額的自願醫保靈活計劃，若保障額內的受保醫療項目支出可獲全額賠償，每年保障額為800萬元，終身保障額為3200萬元，計劃有22800元、8000元和不設自付額3個選項。紀榮道指，計算扣稅的財政年度於3月底完結，投保該計劃的客戶亦可使用扣稅優惠。

相對現有靈活產品，新計劃比普通病房、高額保障的靈活計劃貴約三成。市場亦有提供不設分項賠償限額的計劃，保額和保費較宏利計劃為低，紀榮道指該行設有無索償保費折扣最多16%，亦有鼓勵客戶達到每日平均步數的計劃提供最多10%折扣，相信產品有競爭力。

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