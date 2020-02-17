新型肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張。富途證券今宣布，公司已派員在日本採購口罩，與港人同心抗疫，將免費提供總數3.5萬個口罩，並分批分發予有需要人士及現有客戶。該行指出，首批口罩抵港後已全數捐贈予香港復康會，並會由復康會分發及速遞寄出予長期病患者、殘疾人士及其照顧者，免卻大家排隊搶購口罩之苦，而餘下批次口罩則會贈予富途的現有客戶。

該行又稱，餘下批次口罩將會分裝為每份20個，且陸續抵港，公司會全數送出予富途證券的現有客戶，初步安排將於本周三（2月19日）上午9時於富途證券官方臉書（Facebook）上公布登記鏈結，並以先到先得形式登記送出口罩，口罩會以客戶到付方式經速遞送客戶家中，籲家中已有足夠口罩人士可先讓缺乏口罩人士登記。

富途證券贈予現有客戶口罩計劃詳情如下：

登記時間： 2月19日（星期三） 上午9:00 開始登記

登記資格： 富途證券客戶

派發數量： 每份20個，先到先得，送完即止。

領取方法： 會用順豐速遞寄出口罩，需客戶支付到付費用（不設門市領取）

寄送時間： 預計2月24日（星期一）

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