國企青海省投資集團3筆合共8.5億美元的債券違約事件陷僵持。同屬青海省國資委旗下的國臻國際作為要約人向青海省投債權人提出的債券收購，將於倫敦時間17日下午4時到期。有不滿要約條件的多位債權人透露，據他們了解，多數債權人表明會拒絕接受要約，這些反對的債權人持有債券規模超過4.5億美元。

債權人反對要約的原因，一來國臻國際開出的要約價只有發行價格最高四折；二來由公布要約條件到截止日期只有一星期左右時間，債權人認為十分倉促。有債權人甚至表示，被委託處理今次要約的中金公司，還以武漢肺炎疫情令辦公室無人上班為由，要求債權人提前於上星期便要作出決定。

而最受到債權人質疑的，是國臻國際所謂「獨立第三方」的身份。青海省投是由青海省國資委控股，而提出要約的國臻國際，是青海省發展投資有限公司（青海發展）於去年12月才在香港成立的子公司，而青海發展是青海省國資委的獨資企業，因此債權人認為，兩間公司都是同屬青海省國資委旗下的國企，就算沒有互持股權，也不可能是獨立第三方身份，應視為關聯公司。

收購債券的國臻國際是否獨立第三方身份，之所以成為爭議緣由，是因為如果由獨立第三方提出要約，相等於一般透過二級市場收購債券，完成要約後國臻國際將可能因為持有較高債券比例，獲得較大表決權而左右日後的債權人會議。債權人擔心，如多數債權人接受要約，同一國資委下的國臻國際日後便可以較大持債者的身份，作出袒護青海省投的決定，而非維護其他債權人的權益。

不過，根據港交所《上市規則》，一般不會將中國政府機關視為關連人士。青海省投部份債權人上周五（14日）曾於報章刊登公開信申訴，並有數名債權人到IFC派傳單抗議。

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