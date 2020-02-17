李嘉誠基金會公布，繼捐款1億元支援武漢醫護後，基金會在全球搜購口罩和防護物資，第一批物資已到港，今日起向13個社福機構及6間長者院舍派送共25萬個口罩。

基金會指，將通過13個長期服務香港的社福機構各自制訂派發方式，將口罩送到到有迫切需要的社群手中，是最快及最有效方法。但為免給機構添加資源壓力，不公佈詳細名單。

受惠的人群包括，低收入家庭的病人及照顧者、癌症病童及家長、傷健及復康人士、基層人士（清潔工、拾荒者、劏房戶、鄉郊長者）、獨居長者及義工、院舍長者及護理員。

基金會亦回應社會關心的兩個問題，一個是市民難買口罩，一個是香港醫護前線物資。就首個問題，基金會指，「全球口罩供應正漸趨穩定，特區政府亦正努力想辦法，並已宣佈向弱勢社群派發口罩。基金會將密切留意社會情況，按需要作出支援措施」。

而對於醫管局已表明防護裝備入不敷支，基金會亦指，正不斷努力在各地採購和物色合乎標準的相關物資，希望為香港緊守崗位的醫護前線送上支援。並「一直與醫管局作出緊密溝通，確保捐贈物資符合規格及適用，本周起從加拿大戴爾豪斯大學（Dalhousie University）微生物與免疫學院助購的高規格防護衣及阿聯酋贈送的 N95 醫療口罩，將陸續運抵香港，並按醫管局統籌向醫護前線送上」。

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