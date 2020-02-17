受惠內地再融資鬆綁 中信建投有承接力

恒指低開48點向上，最多升202點、高見28018點爭持，半日收報27940點，升125點或0.45%；國指升0.66%。大市半日成交505億元。

5G概念受捧，舜宇（2382）、瑞聲（2018）升3%，中興通訊（0763）升逾半成，中國鐵塔（0788）升2%。科網股偏好，ATM騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）升約1%、2%。阿里健康（0241）升逾半成，眾安在綫（6060）升近一成。汽車向好，吉利（0175）升3%。廣汽（2238）升6%，中升（0881）升4%。券商股做好，中信証券（6030）升半成。不過，內房股偏軟，融創（1918）、碧桂園（2007）跌1%。

中證監調整上市公司再融資規則，將非公開發行股票鎖定期縮短至18個月和6個月，另取消創業板資產負債率及盈利條件，預計將會增長公司上市和定增業務，有利券商投行業務經營。

中信建投（6066）去年率先逼近今年高位，走勢最強；公司較早前已預告去年淨利潤按年增長近八成，各項業務發展良好，資產結構良好，流動性較強。公司在承銷業務方面具優勢，可以受惠內地再融資鬆綁。

股價方面，中信建投回補1月下旬下跌裂口，上升動力強，回調料於6.8元有良好承接，可候7元以下吸納，短線上望7.5元料有較大阻力。

劉思明

明報資深評論員