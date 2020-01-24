人行今早下調MLF利率，刺激港股一度升穿28000點關，高見28018點，升202點或0.73%，半日收市升125點或0.45%，報27940點，成交金額505億元；國指升71點或0.66%，報10935點。

上周五公布月度數據的舜宇（2382）升3.53%，收報134.9元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.41%，收報69.9元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.63%，收報417.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點；匯控（0005）跌0.75%，收報59.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。

人行下調1年期MLF利率10個基點，由3.25%下調至3.15%，內銀、內險普遍向上。工行（1398）升0.72%，收報5.56元；建行（0939）無升跌，收報6.51元；交行（3328）升1.17%，收報5.2元；中行（3988）升0.31%，收報3.23元。內險股方面，平保（2318）升0.55%，收報91.4元；中人壽（2628）升1.24%，收報19.52元。

內房股個別發展，潤地（1109）跌0.28%，收報36.1元；碧桂園（2007）跌1.09%，收報10.9元；中海外（0688）升0.17%，收報28.7元。非藍籌內房方面，合景泰富（1813）收報11.64元，跌0.51%；恒大（3333）收報19.16元，升1.48%；融創（1918）收報44.55元，跌1.33%；龍光地產（3380）收報13.62元，升0.44%；世茂房地產（0813）收報28.45元，跌0.87%。

丘鈦科技（1478）1月攝像頭模組銷量2841.6萬件，按月下跌24.6%，按年則升2.6%。1月份指紋識別模組產品銷量592.9萬件，按年跌12.1%，按月則急瀉38.8%。丘鈦（1478）收報12.06元，升7.68%。

卓悅（0653）公布，控股股東售股，相當於每股0.1147元，較停牌前0.124元，折讓約7.5%。卓悅開市報0.16元，升29.03%。卓悅控股收報0.149元，升20.16%，最多曾升68%。

金沙中國（1928）總裁王英偉稱澳門可能在周四重開賭場，金沙中國無升跌，收報40.45元；銀娛（0027）升0.79%，收報57.65元；新濠國際發展（0200）收報17.94元，升0.67%；美高梅中國（2282）收報11.82元，升0.85%；澳博控股（0880）收報9.6元，跌0.21%；永利澳門（1128）收報17.44元，無升跌。

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