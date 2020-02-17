新創建（0659）公布，內地交通運輸部於2月15日發出「在新型冠狀病毒疫情防控期間免收收費公路車輛通行費」的通知，由17日零時起生效，至中國政府就武漢肺炎疫情的防控工作結束為止。

免收通行費適用於通行符合內地公路法及收費公路管理條例規定，經依法批准設置的收費公路（包括收費橋樑及隧道）的所有車輛。

公司指，免收通行費對集團道路業務的整體實際財務影響將視乎免收費期的期限及相關配套保障政策。預期儘管由於免收通行費無可避免為集團道路業務的業績帶來即時影響，預計免收通行費將不會為集團整體營運帶來重大長遠影響。

新創建於內地有15個公路項目，覆蓋總長度約740公里。於2018年底止6個月，道路業務貢獻集團應佔經營溢利為9.485 億元，佔同期本集團應佔經營溢利總額24.319億元約39%。於截至2019年6月30日止財政年度，道路業務貢獻集團應佔經營溢利為18.055億元，佔該財政年度應佔經營溢利總額約38%。

新創建現報10.4元，升0.19%。

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