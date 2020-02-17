國統局公佈70大中城市住宅銷售價格變動數據，1月份新建商品住宅均價按月上升0.27%，較12月漲幅收窄，12月新建商品住宅均價按月上升0.35%。新建商品住宅均價按年上升6.5%；12月為上升6.8%

深圳新建商品住宅價格按月上升0.5%；按年上升4.3%；北京新建商品住宅價格按月持平；按年上升4.1%；上海新建商品住宅價格按月上升0.5%；同 比上升2.7%。

深圳二手住宅價格按月上升0.7%；按年上升8.8%；北京二手住宅 價格按月上升0.4%；按年持平；上海二手住宅價格按月上升0.2%；按年上 漲1.4%。

國家統計局城市司首席統計師孔鵬指，一線城市商品住宅銷售價格按月升幅略有擴大，二三線城市升幅穩中有落。初步測算，1月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，北京持平，上海、廣州和深圳分別上漲0.5%、0.3%和0.5%。二手住宅銷售價格按月上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

一線城市商品住宅銷售價格按年小幅上漲，二三線城市漲幅連續回落。初步測算，1月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲3.8%，漲幅與上月相同；二手住宅銷售價格按年上漲2.2%，漲幅比上月擴大0.5個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲6.9%和3.4%，漲幅比上月分別回落0.4和0.3個百分點，均連續9個月回落。

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