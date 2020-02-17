武漢肺炎持續擴散，內地昨日再新增2048宗，突破7萬宗，內地累計報告確診病例70548宗，港股今早低開48點或0.18%，報27766點，成交金額26億元；國指今早低開20點或0.2%，報10842點。

旺旺（0151）升2.06%，報6.45元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌1.22%，報56.5元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.68%，報81.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；騰訊（0700）跌1.06%，報410.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。

卓悅（0653）公布，控股股東售股，相當於每股0.1147元，較停牌前0.124元，折讓約7.5%。卓悅開市報0.16元，升29.03%。

歌禮製藥（1672）公布，利托那韋片治療武漢肺炎的研究獲浙江省相關監管部門批准。歌禮製藥開市報4.2元，升5%。

安踏體育（2020）指下周恢復生產，料疫情損上半年業績。開市報67.9元，跌0.37%。

據內媒報導中國恒大（3333），網上賣樓僅實施三天，當中認購房屋達47540套，總值約580億元人民幣。開市報19.24元，升1.91%。

太興（6811）發公告指，鑑於最近武漢疫情爆發，集團全體執行董事及高級管理層已率先由今年2月起自願減薪20%，為期三個月以進一步控制成本。開市報1.37元，無升跌。

丘鈦科技（1478）1月攝像頭模組銷量2841.6萬件，按月下跌24.6%，按年則升2.6%。1月份指紋識別模組產品銷量592.9萬件，按年跌12.1%，按月則急瀉38.8%。開市報11.2元，無升跌。

舜宇（2382）公布1月數據，手機鏡頭出貨量按年上升33.2%，手機攝像模組出貨量按年上升37.6。舜宇跌0.23%，報130元。

匯控（0005）、恒生（0011）明日公布業績。匯控跌0.84%，報59.15元；恒生（0011）升0.49%，報164.7元。

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