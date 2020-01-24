【開市焦點】港股ADR跌110點 留意卓悅
文章日期：2020年2月17日 09:00
美股個別發展，港股ADR跌110點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.23%，折合報414.03元；匯控（0005）跌1.19%，折合報58.94元；建行（0939）跌0.72%，折合報6.46元。
今日焦點股份可留意：
卓悅（0653）公布，控股股東售股，相當於每股0.1147元，較停牌前0.124元，折讓約7.5%。
歌禮製藥（1672）公布，利托那韋片治療武漢肺炎的研究獲浙江省相關監管部門批准。
安踏體育（2020）指下周恢復生產，料疫情損上半年業績。
據內媒報導中國恒大（3333），網上賣樓僅實施三天，當中認購房屋達47540套，總值約580億元人民幣。
太興（6811）發公告指，鑑於最近武漢疫情爆發，集團全體執行董事及高級管理層已率先由今年2月起自願減薪20%，為期三個月以進一步控制成本。
丘鈦科技（1478）1月攝像頭模組銷量2841.6萬件，按月下跌24.6%，按年則升2.6%。1月份指紋識別模組產品銷量592.9萬件，按年跌12.1%，按月則急瀉38.8%。
舜宇（2382）公布1月數據，手機鏡頭出貨量按年上升33.2%，手機攝像模組出貨量按年上升37.6。
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