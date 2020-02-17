港股反彈持續，惟阻力增大，動力及成交減弱，後市料進入上落階段；恒指短線料於約27000至28000點波動，隨着成交縮減，焦點更集中於強勢行業或股份。

恒指上周初回試27044點回升，周末前升至27960點、逼近兩萬八回順，收報27815點，全周升411點或1.50%；國指升1.48%。大市日均成交1065億元，較前周縮減一成半多，交投回落至平穩水平；60天平均成交額為927億元。恒生綜合中型股、小型股指數分別升2.38%、1.19%，中型股偏強。

大市裹足不前 幸回吐壓力不大

據《明報》港股數據庫，周五升跌比率57比43，升逾3%佔上升股份半成多；經過周二三有七八成股份上升後，周四五有五六成股份上升，升逾3%佔比連續兩日下降，跌逾3%佔比上周維持約一成以下，大市出現裹足不前情况，但回吐壓力不大。

大市寬度方面，恒指國指成分股高於10天線比例，上周曾經升至超過九成水平，大部分重上10天線之上；高於20天線、50天線比例繼續上升，周五升至四五成，尚未升穿五成至強方水平，目前仍處於弱勢，同時反映向上受制於20天線、50天線。

電訊建材內房軟件 七成股份高於20天線

個別行業明顯跑贏大市，本報數據庫追蹤的30個行業，上周有三成行業的升幅超過2%，跑贏恒指國指；內房及物管繼前周（截至2月7日的一周）升近7%後，上周再漲9%；基建及建材、金屬及礦石亦再下一城，前周升5%、4%，上周升約6%；工業、家品及零售、環保及新能源前周升逾半成，上周升3%、4%。不過，部分行業急升後遇到阻力，前周大漲的軟件服務、教育、醫藥保健、科技器材，上周偏軟或靠穩，變幅介乎跌1%至升1%。

經過近兩周反彈，電訊、基建及建材、內房及物管、醫藥保健、軟件服務、家品及零售各有約七成股份處於50天線之上，當中電訊、建材、內房、軟件各有七成以上股份高於20天線，大部分股份中線趨勢轉好。

金山軟件中芯希望教育可留意

近期提到的電訊、建材、內房物管、軟件股如香港寬頻（1310）、聯塑（2128）、海螺（0914）、融創（1918）、雅生活（3319）、騰訊（0700）在行業中保持強勢領漲，依然看高一線，可以候低吸。部分強勢股率先回吐可以留意，金山軟件（3888）、中芯（0981）、希望教育（1765）跌逾半成，預料分別於26元、16元、1.6元有初步支持，可以分段吸納，並可設虧損半成止蝕。

[劉思明 數據尋寶]