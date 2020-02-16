安踏體育（2020）今發公告指，集團的自有工廠在農曆新年假期後，已按有關政府規定停產兩周，並將於下周開始逐步恢復生產，但由於某些地區的交通運輸設施仍然暫停，或僅提供有限度服務，身在較受影響省市的員工，尤其是湖北地區，目前仍無法按計劃返回生產單位，導致集團自有工廠的生產能力未能達到正常水平，預計仍需一段時間才能恢復。

集團估計，政府有關疫情之措施所帶來的影響僅屬暫時性，加上集團以外包生產為主，公司會積極與供應商協調產能，靈活調整自產和外包生產安排，努力減低對產品供應的影響。

不過，集團指出，預計疫情將無可避免地對今年上半年的行業、以及集團的財務表現造成一定影響，預期最快要到今年下半年才能恢復正常水平，指公司將加強控制成本並及時採取適當措施，相信行業基礎仍然向好，同時會與分銷商緊密溝通及留意銷售表現，並檢視未來季度的訂貨會訂單，適時採取措施以減低風險。

集團又稱，公司已遵循各地政府部門的指引要求，不同區域的部分門店已經暫停營業，而截至上周五（14日）其於中國的各個品牌合計接近40%的門店已恢復營業，並將根據疫情發展態勢及各地政府政策，以決定恢復停業門店的營業安排；集團已落實全體員工在家辦公，同時積極加強電子渠道行銷。