武漢肺炎重擊本港零售業，時富投資（1049）旗下的大型連鎖傢俬及家居用品專門店實惠董事長關百豪亦公開呼籲業主減租，與零售商共渡時艱。集團又提到，過去九個月已採取一系列減省成本措施，包括不影響服務質素下裁減10%分店人手，減緩招聘流程，並於今年2至5月安排後勤員工參與放無薪假期，中及高級管理層減薪平均20%等，集團執行董事更於今年2至6月減薪40%等。

集團指，在過去九個月內為嚴控成本，應對人流減少及營銷數字下跌，集團旗下共4間分店已經停業，並正積極審視疫情發展及經濟情況，慎重考慮本年度租約到期的其中8間店舖是否續租。

關百豪表示，現時經濟下行下，本地民生用品如傢俬等的銷售已面臨巨大壓力，顧客人流在疫情及社會運動影響下，過去九個月已減少30%；雖然新零售模式便利顧客享受網上購物及送貨服務，惟主要傢俬及家居用品的供應，也因著疫情的打擊而受到影響，供應鏈幾近終斷。在供求嚴重受到影響的情況下，如短期內經濟情況未能好轉，集團將逼於無奈再採取其他措施，包括進一步刪減分店及裁員。

此外，集團表示為協助顧客對抗疫情，過去數月已加強其環球採購網絡，搜購世界各地的口罩及清潔消毒用品，一旦貨品抵港，將盡快推出市場。

實惠集團截止去年底止共有28間分店及約800名全職及兼職員工。