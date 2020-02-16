財政司司長陳茂波以《赤字預算》為題發表網誌，本地疫情加上未完全走出去年社會事件的陰霾，不得不對短期的經濟展望維持審慎的態度，財政赤字可能會維持一段時間。新一個財政年度，即2020/21年度的預計財政赤字以金額計亦可能是歷來最高。

他指，留意到有評論指，去年下旬推出的四輪紓困措施、行政長官上月公布總值100億元的十項民生政策新措施，以至日前涉及二百多億的防疫抗疫基金，大大增加了政府的支出，質疑長遠而言香港在財政上是否能夠承擔。

陳茂波解釋指，新一個財政年度（2020/21年度）的預計財政赤字，以金額計，可能是歷來最高。背後的主因，除了是推出逆周期紓困措施支撐經濟，也因政府近10年 的經常性開支持續大幅增加，以及經濟轉弱令政府來自稅收和土地的收入顯著減少。而事實上自回歸至今，政府開支平均按年增速持續高於收入的增速。然而，過去一段日子政府加大開支的一個主要原因，是為了提升服務，例如社福或加大對社會多方面的投資，屬需要的「追落後」工作。

而為確保公共財政的穩定，陳茂波指，未來在考慮新增的開支，尤其是經常性開支時，必須更注意財政上的可持續性，量入為出。另一方面，做好發展經濟的工作，保持經濟增長的動力、找尋新的增長點來增加政府收入以支撐各項公共服務和社會建設，將繼續是非常關鍵的一環。