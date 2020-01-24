國企青海省投的美元債違約事件愈演愈烈，與債權人的矛盾進入白熱化。昨日下午5時亦有數名操普通話的債權人親到負責贖回事宜的中金公司位於中環IFC辦公室樓下，派發傳單抗議。有債權人代表接受本報查詢表示，上周電話會議後，債權人之間自發組成群組，群組成員所持債券金額，粗略估計已佔8.5億美元的一半以上，而他們都不打算接受大折讓贖回債券的方案。

由青海省國資委控股的青海省投資集團，今年1月一筆2021年到期的3億美元債券未能依期付息，並觸發另外兩筆分別於今年及2021年到期的3億美元及2.5億美元債券交叉違約。及至上周三（5日），一間名為國臻國際的公司委託中金公司向三筆合共規模8.5億美元債券的持有人發出要約，分別以36.75美元收購兩隻明年到期、票面100美元面值的債券，及以41.19美元收購今年到期、相同面值的債券，三者均現大幅折扣，因而惹來債權人不滿。

據昨日署名「青海省投海外債權人」的公開信，上星期五（7日）國臻國際曾與債權人舉行電話會議，但拒絕債權人提問。公開信還指控，國臻國際指，如不接受要約便血本無歸，又將要約期限設在下星期一（17日），令債權人實際考慮時間不足，認為做法有違市場慣例。

有聲稱債權人代表對本報指，刊登公開信之前，債權人曾去信中金，要求國臻國際延長要約期限，但中金回覆指對方無意改期；他強調，如果事件沒法解決，債權人可能會選擇直接提出違約呈請。