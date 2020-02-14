【武漢肺炎】內地三大航空公司 上月客座率均跌至少3個百分點
文章日期：2020年2月14日 21:17
三大中資航空股於今日公布上月營運數據。中國國航（0753）表示，以可用座位公里（ASK）計，1月份客運運力計按年上升 1.2%，不過旅客周轉量則按年跌2.9%。其中，國內航線運力按年升 1.7%，旅客周轉量則減2.4%；國際航線運力按年升 1.3%，旅客周轉量跌1.9%；地區運力則減7.9%，旅客周轉量按年下降20.7%；平均客座率為 76.6%，較去年同期下降3.3個百分點。貨運方面，以可用貨運噸公里（AFTK）計可貨郵周轉量按年倒退14.2%，貨郵運載量較去年同期下降15.5%；貨運載運率為35.3%，按年下降5.7個百分點。
中國東方航空（0670）則指，上月客運運力按年升5.8%，其中國內航線、國際航線運力分別較去年同期升1.91%及14.9%，地區航線運力則跌16.95%；旅客周轉量按年減1.28%，其中國際航線周轉量按年上升7.6%，國內和地區航線則分別倒退4.91%和29.89%；客座率為75.38%，按年跌5.41百分點。
中國南方航空（1055）公布，上月客運運力按年上升2.31%，國內和地區航線分別按年跌0.91%和32.76%，國際則升10.87%；旅客周轉量按年下降2.42%，其中國內和地區分別同比下降4.64%和44%；客座率爲76.70%，按年下降3.72個百分點。貨運方面，1月貨運運力按年升4.92%；貨郵周轉量按年倒退8.75%；貨郵載運率爲41.94%，較去年同期跌6.28個百分點。
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