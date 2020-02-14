「香港，還剩幾多香港仔？」經過雨傘運動、反修例運動後，香港人身份認同才被提升至歷史新高，不過若說是典型的香港仔，我會說是王維基。

所謂的香港仔，不是過隧道、吃魚蛋粉那個香港仔，是靠毅力靠「食腦」搵食白手興家的典型香港仔。要數50後、60後有實力值得尊敬的富二代不多；但若數50後、60後靠自己的富一代，則隨口數出一大堆，概有霍建寧、袁天凡、陳國強、馬時亨、梁錦松等等未能盡錄。

香港仔大部份年齡介乎55歲至70歲，特色在於於在香港讀書香港長大(部份海外進修)，大部份予人「食腦」的感覺，特別是香港電視（1137）行政總裁王維基，最典型的香港仔。

我在1999年入行，入行之初因為報道電訊相關財經新聞而認識王維基，即是我在殺價超人年代已認識他，王維基具有商業頭腦，早在中文大學年代已懂靠買賣二手書賺錢，畢業後與老表合資創辦城市電訊，挑戰香港電訊的長途電話市場。

香港電訊(前稱大東電報局)壟斷電訊業的年代，要挑戰他的長途電話市場並不容易，入行時報道得最多的新聞是王維基「扮鬼扮馬」，一時魔童、一時殺價超人，他懂得如何推銷自己，爭取報章報道。王維基背後的技術是靠長途電話回撥，打破當年香港電訊的國際長途電話壟斷市場。

當年以回撥技術走法律罅，最終大衛戰勝哥利亞。回歸前法律沒有說不可以做的，可以做；不過回歸後遊戲規則改變，法律沒有說可以做的，不可以做。什麼是法律沒有說可以做？什麼是人治？王維基在2013年申請電視牌照，因為「一男子」因素而失敗收場，結果重創王維基，因為以《選戰》為例(香港電視劇集)，每一集的成本超過100萬元，沒有免費電視牌照根本不可能翻本。

不過現在回看，若非「一男子」奸有奸輸，王維基不能能避過一劫，今天發盈警的可能不是電視廣播（0511）而是他。由長途電話回撥業務到固網，再由固網到電視業務，王維基轉型過很多次，2014年再轉型為HKTVMall並專攻網購，結果在社運及疫情下愈做愈大。

說到底，香港仔並不怕轉型不怕變，本身他做生意就是Be Water。

李鴻彥

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