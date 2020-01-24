國際民航組織（ICAO）預料，受武漢肺炎疫情拖累，全球約有70間航空公司取消了往返中國的國際航班，相關措施導致外國航空公司的運力下跌了80％，中國航空公司的運力則減40％。因此ICAO初步估計，航空公司今年第一季的客運量將減少39％至41％（或減少1640萬至1960萬人次），意味全球航空公司的總營業收入可能減少40億至50億美元（即310億至388億港元），損失仍未計及國際航空貨運量減少而導致的潛在影響。

ICAO續指出，鑑於航班取消的數目多及疫情範圍遍及全球，預計武漢肺炎的影響將大於2003年SARS。另一方面，基於中國遊客減少，ICAO認為日本及泰國在各個亞洲市場中將最受影響，料前者或損失12.9億美元（約100億港元）的旅遊收入，後者或損失11.5億美元（約89億港元）。

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