日前有6名恒生銀行（0011）員工於在家工作期間，涉嫌擅離職守，相約一起行山，更放上社交平台，因而被揭發。據了解，他們不會被解僱。

消息指，恒生銀行決定向他們發警告信，但不會解僱。發警告信意味相關行為將紀錄在案，作為日後評估的根據。另外，匯豐及恒生原定於下周二集團公布業績後，便會公布員工今年的薪金變動及花紅金額，而這6名員工將在當日獲通知扣減花紅，甚至不獲發花紅。

恒生回覆，該行早前已就相關事件作回應，再沒有補充。

恒生早前將員工在家辦公安排，延至本月29日。然而，有網上消息指出，有恒生員工在家辦公期間相約行山，當中有人將有關照片上傳至個人社交帳戶（Instagram），於照片標上「Best WFH activity（最佳的在家辦公活動）」、「人在野」等字句，事件引起網民關注，輿論譁然，有網民更笑言，可以將work from home（在家工作）簡寫WFH的詮釋改成work from hill（在山工作），而恒生銀行亦被戲稱「行山銀行」。

其他報道

【月度數據】舜宇：1月手機鏡頭出貨量升33% 模組升37%

【武漢肺炎】恒隆抗疫基金 防疫及食品包支援香港基層

【本港經濟】本港1月外匯基金境外資產增249億元

【證監出擊】證監會：譴責瑞興全球財富及罰款150萬元

【債務違約】自稱債權人登報 指控青海省投關連公司謊稱第三方

【提升覆蓋】HKTVmall與多間零售商合作 增至100個自取點

【武漢肺炎】美團調查：肺疫衝擊 中國9成餐廳損失較大 資金短缺

【港股收市】恒指跌85點 成交跌至年三十後新低 電視廣播跌2.6%

【武漢肺炎】屈臣氏︰網上現假口罩登記後備系統 與公司無關

【武漢肺炎】調查：疫情衝擊 今季中國手機銷量跌2成

彭博︰人行為保貸款增長 放寬內房開發貸款政策

【延長停飛】芬蘭航空：延長停飛中國、縮減香港航班至3月28日

【武漢肺炎】摩通︰內房無意調低全年目標

【武漢肺炎】匯豐證一員工因家屬確診受隔離 曾到中環總行等地