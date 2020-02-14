國有鋁企青海省投債務違約，與債權人之間糾紛不斷，今日本地報章則刊登一篇落款自稱為「青海省投海外債權人」公開信，信中指控向投資者提出收購違約債券的國臻貿易，曾對其自稱青海省投獨立第三方，實際則為青海國資委下屬公司。去信人言辭激烈，認為此乃「以不當手法」低價收購債權，要求有關部門調查。

青海省投陷入違約危機後，2月5日曾發布公告，宣布一間名為國臻貿易的公司向所有債權人發出要約，以36.75美元收購明年到期、票面100美元面值的債券，以41.19美元收購今年到期、相同面值的債券。當時曾有媒體報道，指國臻貿易為青海國資委旗下公司。而公開信中，債權人則認為，國臻貿易多次自稱「獨立第三方」，認為做法涉及不誠實。

自稱債權人的去信人表示，國臻貿易於電話會議中曾拒絕投資者提問，並稱公司「與青海省投無關聯關係」。債權人又於信中指控，要約為2月5日發出，要求2月17日作出回應，實際考慮時間不足，認為做法有違市場慣例。

此封公開信的收信人，除發改委、國有資產監督管理委員會以及青海省數名高級官員外，亦包括香港中聯辦主任駱惠寧。

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