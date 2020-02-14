【武漢肺炎】美團調查：肺疫衝擊 中國9成餐廳損失較大 資金短缺
文章日期：2020年2月14日 16:37
美團（3690）旗下美團研究院今年2月初針對「新冠肺炎疫情對中國餐飲商戶的影響」展開問卷調查，為防止疫情擴散，內地多個地區要求當地餐飲業暫停營業，超過9成受訪餐飲商戶表示疫情造成營業損失較大；固定成本壓力大，9成餐飲商戶表示正面對資金短缺；行業發展預期差，15.3%商戶有明確的關店計劃。美團今日跌1.56%，收報100.9元。
美團在2月2日至4日進行問卷調查，共回收35019份問卷，其中有效問卷32420份。為防止疫情擴散，多個城市或地區要求當地餐飲服務單位暫停營業，導致很多餐飲商戶的營業收入急劇下降。報告表示，68.8%的個體店表示損失非常大，而72.5%連鎖店表示損失非常大。
調查又稱，餐廳固定成本壓力大，九成餐飲商戶資金短缺。調查發現，約26.8%的餐飲商戶表示資金已經週轉不開；37.0%商戶表示只能維持1-2個月；22.9%商戶表示只能維持3-4個月；13.3%的餐飲商戶屬於其他情況。隨著疫情的持續，一些中小餐飲商戶會瀕臨倒閉，一些餐飲業頭部企業也會陷入困境。
問卷調查顯示，未來三個月，9.0%的餐飲商戶打算關閉全部店面；6.3%的餐飲商戶打算關閉部分店面；53.2%的餐飲商戶打算維持現狀；3.7%的餐飲商戶打算擴張；另有27.8%的餐飲商戶表示不清楚或沒想好。
記者：李哲毅
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