香港電視（1137）旗下HKTVmall公布，與多間連鎖零售商合作，在商戶的門市提供HKTVmall訂單自取服務，訂單自取點將由現時的75個（包括63間HKTVmall O2O門市、5架流動自取車及7間商戶店舖），大幅增加25個，合計達100個自取點。

港視將與Baleno、CATALO、佐丹奴（0709）及鴻福堂（1446）合作，陸續增加自取點的門市，日前亦宣布與森信紙業（0731）旗下的FoodWise合作。

公司指出，由今年1月起HKTVmall瀏覽量及訂單量明顯增加，較去年大增64.7%至平均每日訂單數量2.24萬張，客戶訂單不論是送貨及自取服務，都需要等候較長時間，物流及送貨的安排急需拓展。除了增聘人手，HKTVmall與其平台商戶合作，在其的門市提供自取服務。合作計劃可拓展HKTVmall的自取點網絡，為送貨服務減輕壓力，亦可與合作商戶產生協同效應，方便客戶亦增加門市人流。

HKTVmall客戶完成購物後，可開始選擇逐漸加入的商戶自取點，免運費門市自取金額門檻仍維持200元。