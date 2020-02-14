武漢肺炎疫情持續，人行擬微調放寬房地產信貸指標，刺激A股向上，而港股升幅雖然收窄，但仍以升市收市。今晨世衛顧問警告，武漢肺炎情況可能會進一步惡化，最終感染全球三分二人口，美股下跌，恒指亦跟隨低開31點，其後反覆向上，最多曾升230點，高見27960點，

恒指收市升85點或0.31%，報27815點，成交金額957億元，較上日減少9.57%，亦是1月24日(即年三十)半日市的473.22億元成交後最少；國指升28點或0.26%，報10863點。走勢上，一如預期，在出現10天線(27291.21點) 升穿100天線(27141.08點)的黃金交叉後，今日出現20天線(27587.75點)跌穿50天線(27649.7點)的死亡交叉。

創科實業（0669）升2.46%，收報70.9元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌2.63%，收報57.45元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升1.09%，收報6.51元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點；中移動（0941）跌1.44%，收報65.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。

中國央行據悉擬微調放寬房地產信貸指標，內房股普遍向上，潤地（1109）無升跌，收報36.2元；碧桂園（2007）升2.04%，收報11.02元；中海外（0688）升1.78%，收報28.65元。非藍籌內房方面，富力（2777）收報13.22元，升3.61%；雅居樂（3383）收報11.5元，升3.6%；新城發展（1030）收報8.92元，升3.6%；合景泰富（1813）收報11.7元，升3.36%。

物管股亦向上，佳兆業美好（2168）收報26.45元，升9.3%；奧園健康（3662）收報7.66元，升8.96%；彩生活（1778）收報4.45元，升7.23%；新城悅（1755）收報17.6元，升6.67%。

「ATM」向下，騰訊（0700）收報415元，跌0.34%；業績後，阿里巴巴（9988）收報215元，跌1.01%；美團（3690）收報100.9元，跌1.56%。

市場研究機構Counterpoint預計，今年首季中國智能手機銷量將下降2成以上，當中線下手機銷量按年大跌超過5成。小米（1810）收報13.1元，跌2.09%；手機設備丘鈦（1478）收報11.2元，跌2.27%；舜宇（2382）收報130.3元，跌1.29%；比亞迪電子（0285）收報16.02元，跌0.99%；信利國際（0732）收報1.07元，跌1.83%。

澳達（9929）首日上市，收報0.255元，較招股價0.25元，升2%，該股高開32%，開報0.33元，曾升最多38%，高見0.345元。

電視廣播（0511）發盈警，指受星美債虧損及廣告下跌影響，2019年度虧損將超過2018年度的1.99億元。收報11.92元，跌2.6%。

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