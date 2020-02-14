武漢肺炎急速蔓延至中國以至全世界，市場研究機構Counterpoint預計，今年首季中國智能手機銷量將下降2成以上，當中線下手機銷量按年大跌超過5成，又提出今季暴跌將導致渠道庫存激增，並進一步影響次季出貨量和新產品發布時間。Counterpoint同時預計，今季全球智能手機銷量將下降5％。

Counterpoint 分析師Tanga Flora認為，華為佔內地手機銷量約6成以上，認為華為將受到疫情衝擊，OPPO和Vivo同樣依賴線下銷售渠道而受到拖累較大，而對小米（1810）、OnePlus及Realme銷售影響可能會更小，因為它們將以線上為中心，並面向海外市場。

研究總監Tom Kang估計，肺炎疫情會維持到3月，意味中國商業活動或要再過兩個月才能完全恢復正常，預計2020年首季及次季，中國以至全球智能手機市場都會出現負增長。

該機構表示，考慮到部分智能手機品牌在武漢和湖北省設有工廠，有中國設備製造商開始面臨某些組件短缺，首季全球手機銷售或出現5-6％負增長，而部分銷售額或會轉移到今年第三季度，預計今年全球智能手機市場銷量或會持平。

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