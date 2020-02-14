彭博引述知情人士表示，人民銀行擬調整房地相關的信貸政策。知情人士稱，人行或為確保今年首季新增貸款按年不得低於去年，並確保信貸增速保持平穩，擬調整MPA（宏觀審慎評估體系）中的房地產信貸相關考核指標，僅考核房地產廣義信貸，而不再細化考核按揭和開發貸款等具體比例。人行沒有回覆彭博查詢。

2019年房地產開發貸的增速明顯低於個人住房貸款；人行上月公佈的2019金融機構貸款投向統計報告顯示，截至年底，房地產貸款餘額44.41萬億人民幣，其中房地產開發貸款餘額為11.22萬億元，按年增速10%，遠低於個人住房貸款16.7%的增速，較對上一年底也降低12.5個百分點。受調控影響，新增貸款中房地產貸款佔比也有所回落，2019年全年增加了5.71萬億元，佔同期人民幣各項貸款增量的34%。

中泰國際研究部房地產研究員劉潔琦指出，去年第二季起至今，內地金融監管收緊對開發商的開發貸款，同時對個人按揭貸款保持相對溫和態度，以平衡防風險以及穩成長的需求，若人行不再細化考核按揭和開發貸的具體比例，將顯著緩解發展商的融資壓力。

房地產股午後擴大升幅，上證房地產指數升幅擴大至2.5%，創逾三周最高，並邁向五連升，有望創下四個月來最長升浪。港股內房股亦做好，雅居樂（3383）、富力（2777）、美的置業（2777）、合景泰富（1813）升幅逾4%。

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