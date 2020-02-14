武漢肺炎疫情嚴峻，打擊內房銷情，據摩根大通報告，二月首兩周內房賣樓非常緩慢，三十城的銷售按年跌9成。該行引述開發商，目前只有10至20%銷售中心重開，網上銷售反應未佳，開發商正等待情況穩定，並快速重拾銷售。

摩通引述開發商多預期情況將在未來一至兩周見頂，經濟活動包括房地產銷售將重回正軌，並慢慢恢復。在此情況下，銷售料可在六至八周內回復正常。該行預期二月銷售或會出現大於50%的跌幅，銷售增長將於四月回復正常，故內房商並無意下修其全年銷售目標。

該行指出，二月份的合約銷售額將會主要來自2019年底的已認購物業銷售轉化為合約銷售，相信一些在去年第四季有較多樓賣的開發商將會在二月跑出，包括萬科（2202）、融創（1918）、碧桂園（2007）。

投資方面，該行認為市場大致認同其看法，即撇除現有問題，需求將會重現﹔加上政策將於未來數月放寬，該行建議投資者追落後，在大型股較喜好為萬科、碧桂園﹔中型股為旭輝（0884）、新城（1030）、富力（2777）﹔小型股方面，中駿（1966）、美的（3990）、時代（1233）及奧園（3883）。

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