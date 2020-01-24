湖北省新增武漢肺炎病例較周四回落，恒指低開31點後反彈，最多曾升230點，高見27960點，半日收市升165點或0.6%，報27895點，成交金額528億元；國指升64點或0.6%，報10900點。

創科實業（0669）升2.31%，收報70.8元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌3.22%，收報57.1元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.18%，收報81.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；中移動（0941）跌1.14%，收報65.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

長和（0001）旗下屈臣氏輪候口罩系統今午12時接受登記，至少已有過百萬人排隊登記，長和（0001）升0.43%，收報70.8元。

賣口罩、準備生產口罩的香港電視（1137）收報4.84元，跌3.97%，經營759阿信屋的CEC國際（0759）亦向下，收報0.71元，跌6.58%。

澳達（9929）首日上市，半日收報0.285元，較招股價0.25元，升14%，該股高開32%，開報0.33元，曾升最多38%，高見0.345元。每手1萬股，每手帳面賺800元。

電視廣播（0511）發盈警，指受星美債虧損及廣告下跌影響，2019年度虧損將超過2018年度的1.99億元。半日收報11.94元，跌2.45%。

阿里巴巴（9988）公布業績後，半日收報215.8元，跌0.64%；「ATM」之中，只有騰訊（0700）向上，收報419元，升0.62%；而美團（3690）收報100.3元，跌2.15%。

美國加控華為，華為供應商之一的舜宇（2382）跌0.91%，收報130.8元。

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