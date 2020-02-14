恒指升165點，收報27895點，成交金額528億元。美股下跌後跌幅收窄，科技股偏強，港股今早初段反覆後持續向上，一來A股向上，二來騰訊（0700）上試420元帶動大市。內銀股、友邦（1299）亦持續強勢，為大市帶來支持。

阿里巴巴（9988）12月底止季度業績略勝預期，但集團承認疫情阻礙物流，本季收入增長會放緩，市場看法偏審慎，股價仍以窄幅上落為主。中芯（0981）業績遠勝預期，但股價衝高回落，一來達到雙位數字的純利率往往意味接近景氣頂部，二來本梸因行業產能瓶頸而收入和利潤率走高，帶動股價急升的情況不可能持續，短線有較大獲利沽壓。

農曆年假後大跌再V型反彈，市場已充份消化了疫情因素，更要注重個股基本面，上文提及的友邦可以開始逢低收集。友邦過去1年都頗多利淡，社會局勢動盪令內地客戶減少來港，到今年全國保險業對外開放，本應可大展拳腳，卻又遇上武漢肺炎影響銷情。但疫情已見緩和(至少官方數據如是說)，友邦股價仍相距高位達10%，有反覆向上的條件。此外，內險股今年重點回歸以儲蓄產品為主、保障產品為副。唯一不同的平保（2318）則繼續走金融科技，以AI來招聘保險代理令銷售團隊規模縮減，市場格局對走中高端、保障型的友邦有利。退一步看，一場疫情令全國民眾更重視生命和健康，相信有利銷售保障型產品。

走勢上，雖然受到疫情影響股價顯著回落，但友邦卻能守在上升中的20周線，中長線大勢向上。只是短期受制於20天線，會於80元水平爭持，可趁機逢低收集。

張兆聰

明報首席評論員