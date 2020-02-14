今日鼠年首新股澳達控股（9929）掛牌，港交所（0388）行政總裁李小加意外現身捧場。如現場來賓相同，李小加亦有戴上口罩，不過見傳媒及上台與上市公司合照時則除下口罩。見傳媒前，他更笑稱要各位傳媒與他保持距離。

他開場即表示，鼠年將是不尋常一年，將會面對很多挑戰。不過他認為，包括武漢肺炎在內的挑戰，都是「寶貴人生經歷」。

對於疫情對港交所營運的影響，他表示，新型交易模式下，員工不一定需要面對面才能完成任務，很多同事已在家辦公，相信本港市場具韌性，「絕對經得住考驗」。IPO方面，他表示對今年仍有很高期望，惟上半年一般都會淡靜過下半年。

有傳言指阿里巴巴（9988）入港股通遇阻，事緣港滬深三所一早達成協議，不允「SWVR」（第二上市兼不同投票權）公司入港股通。今日李小加則未有正面回應是否確有此協議，他僅反覆強調，「凡是好事，都應該發生；凡是應該發生的，都一定會發生」，為市場大派「定心丸」。

阿里獲北水祝福顯然為「應該發生的好事」，不過對於現面對的困難、以及何時能入互聯互通，李小加則三緘其口。他表示，能讓內地投資者投資到中國最頂尖的公司，應該是金融市場共同的理想。

早前外電報導原文寫道，阿里被「禁止」加入港股通。李小加今日強調，港交所的辭典裡沒有「禁止」，亦沒有「綠色通道」。他笑指，交易所總是「say yes」而不是「say no」。不過他表示，許多事宜要與內地共同協調。需要顧及他人的意見，但相信最終好事會發生，對此充滿信心。

記者：馬迪帆