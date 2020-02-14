市場憂慮武漢肺炎以及紐約聯邦儲備銀行表示將進一步縮減回購操作，美股向下，恒指今早低開31點或0.12%，報27698點，成交金額20億元；國指今早低開25點或0.24%，報10809點。

中海油（0883）升1.13%，報12.48元，是升幅最大的藍籌，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點；中海外（0688）跌1.07%，報27.85元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.34%，報415元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

電視廣播（0511）發盈警，料虧損擴大，因星美債虧損及廣告下跌。開市報12.12元，跌0.98%。

匯控（0005）將在下周二公布去年業績及新一份業務策略，有外媒報道，集團正計劃設立「壞帳銀行」（bad bank），以處置數千億美元的不良資產。匯控升0.08%，報59.5元。

阿里巴巴（9988）公布，截至去年12月底止的第3季業績，收入達1614.56億元（人民幣，下同)，按年升38%，較上一季度的升幅收窄2個百分點。按非通用會計準則計，期內錄得淨利潤為464.93億元（66.78 億美元），按年增56%；每股收益為2.27元，按年升49%。阿里巴巴於美股跌1.81%，收市後時段跌0.02%。阿里巴巴開市報214.4元，跌1.29%。

華為再遭起訴，華為供應之一的舜宇（2382）無升跌，報132元。

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