中國公布的武漢肺炎數據雖然有世衛唱好，但美國白宮則懷疑數據真實性，道指低開115點後，最多只曾收窄至跌16點，另外，在紐約聯邦儲備銀行表示將進一步縮減回購操作，道指跌幅曾擴大至205點。

道瓊斯工業平均指數收跌128點，跌幅0.44%，報29423點。標普500指數收跌5點，跌幅0.17%，報3373點。納斯達克綜合指數收跌13點，或0.15%，報9711點。

波音跌1.33%，報342.82元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低31點，而Walmart升1.37%，報117.44美元，貢獻道指10點。

科技股方面，蘋果收市報324.87元，跌0.71%，谷歌母公司Alphabet收市報1513.39元，跌0.34%，亞馬遜收市報2149.87元，跌0.46%，Facebook收市報213.14元，升1.12%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.02%，報431點。德國DAX指數收跌0.04%，報13745點；法國CAC 40指數跌0.19%，報6093點；英國富時100指數收跌1.1%，報7452點。