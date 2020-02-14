恒指昨跌93點，收報27,730點，成交金額1059億元。港股在28,000點關口前反覆，騰訊（0700）升1.3%創52周新高支撐大市。中港晶片股強勢，中芯（0981）升6.5%，而收市後公布第4季度業績遠超預期。深圳、無錫、西安3個城市連夜推出新政策救市，從公積金政策放寬、放鬆預售條件，到分期交土地出讓金、政府幫開發商辦網絡交易會促進成交，救市措施陸續出籠，內房股普遍升逾2%。中港股市急升過後有整固需要，投資者入市對象以5G、晶片、物管及有炒作概念的股份為主，受惠政府穩增長的也可看高一線，水泥股料仍有水位。

環球股市在疫情持續下V形反彈，A股僅大跌一天便持續走高，投資者情緒都很樂觀。但昨日湖北改變確診定義，只要電腦素描發現肺部有病徵便列為確診，結果單日激增14,840確診個案，美股期貨聞訊也直線向下。美國很早就質疑中國的測試準確性，近期也有多個測試呈陰性、符合出院條件，實際上卻是肺炎情况在惡化的病例。放寬確診條件有助將感染人士「應收盡收」，利好控制疫情，但意味過去一段時間有很多「漏網之魚」，社區或潛伏很多超級帶菌者。

投資者樂觀 疫情不左右大市

昨日中港股市出現回吐，但考慮到累積升幅不小，跌幅也不算大，較大機會是技術調整，投資者仍然相信確診數字本月見頂，疫情消息偶有變化不會左右大市。當然，市場開始看到疫情的實質影響，例如吉利（0175）和廣汽（2238）1月份汽車銷售大跌29%及24%，而乘聯會預計全國2月份銷量至少仍要下滑30%以上，1至2月合計則跌25%。市場反應如何，會是投資者是否過度樂觀的參考指標。

要留意的是剛召開的中央政治局常務會議，態度已由穩增長變成力保增長，有點水漫金山的意思。會議強調要努力實現今年經濟社會發展目標任務，暗示仍然要「保六」。如何做？會議表示穩健的貨幣政策「靈活適度」，放水之意相當明顯，而財政政策則要增加支出和減稅。從過去一個月的媒體報道，先是有傳今年放棄「保六」，並且有意見支持取消或延期兩會，集中全力抗疫，但習近平重新露面後，經濟增長已明顯先於抗疫，湖北省新領導人也是政法系統出身而非由技術官員擔任，可見中央要求維穩多於抗疫。政治局常務會議一錘定音全力穩住經濟，今年已不會去槓桿，社融料會激增，而中央及地方財赤、地方債額度也會全面放寬。

市場V形反彈是折現了這個政策預期，但中央多管齊下穩經濟，股市回調幅度應相對有限。穩陣的入市選擇是騰訊、阿里（9988）。

中央力保增長 穩陣選騰訊阿里

在中央穩增長的大旗下，房地產、基建也會有利好措施，對於本就處於緊平衡狀態的水泥業會有大幫助。事實上，水泥價格有季節性特點，每年第4季一直向上，翌年元旦後便回落直至4月份。以2019年為例，首4月回落幅度便高達10%。反觀今年跌幅輕微，年初至今才約3%，反映市况偏強。海螺（0914）早已V形反彈至高位，中國建材（3323）相對落後，負債高企又更受惠於減息，後市有力上試通道頂部及前高位約9.5元。

[張兆聰 還看今朝]