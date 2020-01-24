阿里巴巴（9988）公布，截至去年12月底止的第3季業績，收入達1614.56億元（人民幣，下同)，按年升38%，較上一季度的升幅收窄2個百分點。按非通用會計準則計，期內錄得淨利潤為464.93億元（66.78 億美元），按年增56%；每股收益為2.27元，按年升49%。

以業務分部計，集團的核心商業收入按年升38%至1414.75億元，核心商業業務的經調整EBITDA錄得580.75億元，較2018年同期升26%；雲計算業務收入按年升62%至107.21億元。另外，數碼媒體及娛樂業務收入按年升14%至73.96億元；創新科技及其他收入則按年增加40%至18.64億元。2019年12月內地零售市場移動月活躍用戶錄得8.24億，較上一季度增加3900萬。

期內集團經營利潤為395.6億元，同比增長48%；在非通用會計準則計下，經調整EBITDA為555.8億元，按年升37%。集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，過去一季，阿里巴巴集團收穫強勁增長，去年的雙11亦為商家和合作夥伴打造了又一個創紀錄的節日。新冠肺炎疫情發生後，將發揮阿里生態的商業力量和技術力量，積極幫助平台的商家，共渡難關。

公布業績後，阿里美股盤前交易時段曾升約0.5%，現倒跌約0.8%。

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