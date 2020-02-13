疫情嚴畯，香港無論商家、企業、區議員等紛紛想辦法自救，網上保險公司保泰人壽（Bowtie）「踩過界」，自行製造10,000支酒精搓手液，會免費送贈予所有客戶及弱勢社群之機構。

Bowtie指，集團是聯同美國麻省理工學院香港創新中心MIT Hong Kong Innovation Node，於本港四出搜購原材料，並在生物化學博士及醫生監督下製造酒精搓手液。是次籌備工作從搜購原材料、製造到寄件，皆由Bowtie的員工及管理層自發性參與。

前財政司長曾俊華去年加盟Bowtie任資深顧問後，成為Bowtie的生招牌，今次亦有露面，在Bowtie所拍的短片中，為香港人打氣。

曾俊華在短片中指，回顧當年全港在站在前線一同抗疫，香港人好努力發聲，而「大家都會聆聽，大家都會不停改善，大家都會奮不顧身保護香港」。

最後他說，「好想同香港人講，我哋可以打贏呢場仗」，「外面環境愈脆弱，我哋愈要放大自己的影響力」，「要自救、自強，自己嘅香港由自己去保護」。

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