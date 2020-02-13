繼上周推出中小企私人分期貸款「還息不還本」後，中信銀行（國際）今再宣布，加推按揭「還息不還本」措施，由下周一（17日）起至6月底，已供款一年或以上，且還款紀錄良好的合資格按揭客戶，可就其住宅、工商物業或車位的按揭貸款申請延期還本，為期6個月，期滿後可按情況申請續期6個月，即最多12個月只需繳付利息，以解燃眉之急。

信銀國際又指，同期私人貸款及信用卡客戶可分別申請豁免逾期還款利息，及就其信用卡及信用卡貸款申請豁免逾期費用與財務費用，同時可以申請自動轉賬續回或退票手續費。

至於保險產品方面，該行表示，由1月24日至4月30日，宏利香港個人理財產品現有及全新保單受保人，若不幸確診型冠狀病毒而需住院，即可得到額外現金保障每日600元，長達45日，無需等候期；保單受人若被香港或澳門政府要求於醫院或隔離營接受強制隔離，可獲一筆過特別現金保障3000元。

該行又指，由2月6日至8月底止，中國人壽（海外）的現有及全新保單受保人，一旦不幸確診新型冠狀病毒而須隔離或住院，將分別可獲一筆過隔離現金保障5000元及住院現金每日800元；若確診而導致肺炎並因而身故，一筆過身故賠償50萬元將給付予受保人的遺產管理人。

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