就網上流傅要求員工簽署8折支薪同意書，不同意者將接受離職安排。海皇粥店回覆本報解釋，有關通告今日才公布，並非強逼員工一定要接受8折支薪，對於通告用辭可能引起員工及外界誤會表示抱歉。

海皇粥店解釋，由於之前的社會運動及最新的武漢肺炎疫情，對公司經營做成嚴峻挑戰，公司一直無意裁員，也不希望因裁員導致分店人手不足，甚至要關閉部份門店，因此才向員工提出8折支薪的要求，並給予時間員工考慮，如有不明白亦歡迎員工向公司提出詢問。

海皇粥店又指，減薪安排並不只限於員工，全部管理層亦會8折支薪，且會放無薪假，而無薪假不會安排予員工，因要盡力保障門店正常營運。至於減薪措施之所以不設期限，是因為疫情發展不明，無法預計影響變化，但強調一旦市況好轉便會調整甚至取消減薪措施。

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對於會有多少員工接受安排，海皇粥店表示，因通告今天剛發，目前無法預計，會耐心向員工解釋，希望員工都能同意，以在逆境下仍能留住所有員工。不過，海皇粥店亦表示，如果始終有員工不同意安排，則會因公司與員工無法在薪酬上達成共識，而可能會按勞工法例與員工解除僱傭合約。

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