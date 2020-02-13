澳門電台報道，澳門政府公布多項措施共渡時艱，包括減免稅務、派電子消費券、補貼全澳居民住宅3個月水電費、醫療券等。

其中，對2019年所得補充稅作上限30萬元扣減；已繳納的2018年職業稅退稅7成，上限2萬元；2020年職業稅可課稅收益固定扣減比率由25%提高至30%；又會豁免本年全部住宅房屋稅、減免商業場所25%房屋稅。

對於酒店、酒吧、健身室及卡拉OK等旅遊服務場所，亦豁免6個月旅遊稅；退回全部營業車輛的牌照稅，又會豁免或退還於2020年度各行政部門及實體徵收的行政准照費用及印花稅。

全澳居民住宅亦獲政府補貼3個月的水電費，以及向每名特區永久居民多發1次600元醫療券，並對社工局經濟援助弱勢家庭多發 2個月援助金。

另外，亦會在疫情之後向每名居民發放3000元電子消費券，限定在3個月於本地使用，以提振消費，擴大內需。

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