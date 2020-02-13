香港零售市道轉差，《蘋果日報》引述莎莎（0178）後勤員工指，共有300至400員工的後勤部門裁員人數達五至六成，明日將公布消息，昨日率先向企業傳訊部和法律部開刀，而香港莎莎網（sasa.com）亦已裁員三分之二。莎莎回覆，精簡架構後，員工流失佔香港整體前線及後勤員工不多於3%，3至5月高級管理層將減薪約40%，其餘基層員工減幅10至15%，一系列措施短期內可節省成本約30%。

報道指出，莎莎後勤最低級員工需減薪約兩成、經理級減約兩成和放兩天無薪假，管理層以上級減薪最多六成和兩天無薪假，為期三個月。前線員工方面，就要放12天至18天無薪假，大大影響其福利。

本報就事件向莎莎查詢，集團指正採取各項措施，全方位節省開支，已因應業務需求，調整各部門及前線人手部署。前線員工在2至4月會採用分更制形式，減少值班員工數目。集團亦檢討整體員工編制，精簡架構時，員工流失佔香港整體前線及後勤員工不多於3%。

此外，集團亦考慮由3至5月作短期減薪，當中高級管理層減幅約40%，其餘基層員工減幅10至15%，較早前全體執董由2月起減薪75%三個月，希望一系列精簡架構措施，短期內可節省成本約30%。

集團又指，會繼續與業主商討減租事宜，管理層希望員工及各界人士明白莎莎及零售業現時面對難關，上下一心，抱持正面及樂觀的態度，攜手共渡時艱。

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