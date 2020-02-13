電訊盈科（0008）公布去年業績，期內收入減少3%至375.21億元；綜合 EBITDA升1%至123.81億元；純利跌24%至6.81億元；每股盈利為0.883毫 ，末期息每股2.3毫，全年股息每股3.218毫。

去年Now TV 收益按年減少6%至26.85億元，OTT 收益增加18%至10.71億元，免費電視收益增加27%至2.59億元；企業方案業務收益3%至42.1億元，主要由於東南亞地區業務擴充後收益有所增長，以及市場對數據中心的需求上升所致；盈大地產收益增長238%至10.15億元。電訊盈科指，去年ViuTV 的EBITDA 虧損收窄22%至2.73 億元，OTT的EBITDA虧損收窄7%至3.14億元，帶動媒體業務的整體表現改善，下半年更將分部EBITDA 轉虧為盈。

集團指，今年目標是進一步完善Now TV 的營運效率及邊際利潤；Viu OTT 希望擴大於地區市場的佔有率；ViuTV 將為觀眾提供更多內容，推動業務穩定增長，然而對香港的廣告預算支出前景有所保留。

企業方案業務方面，集團預期東南亞市場的收益貢獻在未來將會增加，當本港市場的投資情緒轉好時，協助客戶進行數碼轉型。集團將繼續審慎地在本地市場尋求增長機會，而媒體及企業方案業務會積極在東南亞拓展市場。

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