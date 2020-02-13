彭博報道指，對沖基金Elliott Management早前曾呼籲日本軟銀大規模回購約200億美元的股份，當中包括減持阿里巴巴（9988）。不過，軟銀CEO孫正義表示，暫時無意出售所持約值1500億美元的阿里股份。他續指，相信阿里仍然有很大的成長空間，因此並不急於出售持股，同時認為自己是最大的股東，因此是否出售持股是應該由軟銀管理層自己決定。報道引述分析人士稱，從股東的角度看，軟銀應該出售阿里股份，並投資其他能夠產生更大收益的業務。

激進投資者辛格（Paul Singer）旗下的對冲基金Elliott Management在本月初購入軟銀逾25億美元（約195億港元）的股份，成為軟銀股東之一，並打算推動軟銀作出改革，以提振股價，是次入股令市場再次關注軟銀會否出售所持26%的阿里股份。有分析師表示，孫正義不願減持阿里，意味該軟銀未必會聽取Elliott Management的建議並進行大規模回購。報導同時引用Refinitiv所提供的數據顯示，軟銀的加權平均債務成本在一眾日經225指數（Nikkei 225）成分股公司中是最高的。

軟銀由於要為收購英國晶片設計公司ARM籌集資金，曾在2016年宣布出售7300萬股阿里美國存託股票（ADS）股份，佔阿里已發行股本的2.8%，交易亦在去年6月初完成，軟銀因此獲得111億美元收益。

記者：葉子晴

其他報道

【共同抗疫】金管局︰銀行可彈性容許按揭貸款期超過30年

【武漢肺炎】恒大研究院:疫情較輕地區防疫勿「衝過頭」 要兼顧經濟

【月度數據】吉利1月銷量按年跌29% 按月跌14%

【武漢肺炎】網傳海皇粥店強逼員工減薪兩成 否則即時解僱

【財經花生】蔣超良落馬：曾經的人行行長人選

【5G手機】小米網上直播發布5G旗艦機小米10 售價3999元人幣起

【港股收市】武肺病例急增 恒指終止5連陽 跌93點

【武漢肺炎】中汽協：內地1月汽車銷量跌18% 連續第19個月降

【武漢肺炎】貿發局推中小企升級轉型支援計劃

【武漢肺炎】中國化工關閉加工量10萬桶煉油廠

【進軍澳洲】長和旗下澳洲電訊公司與TPG合併 獲法院批准

【股份異動】廠房轉做口罩 Colourmix母公司威高國際曾爆升逾2倍