《路透社》日前報道，國家主席習近平認為遏制疫情措施「衝過頭」，會影響經濟。今日有內地經濟學家即跟隨此看法，發表報告，認為要警惕疫情較輕的城市採取過度限制措施，指出疫情較輕的地區「要兼顧防控疫情和發展經濟」。

恒大集團首席經濟學家任澤平領導的「恒大經濟研究院」今日發表報告，指要警惕各地防控疫情「一刀切、層層加碼」現象，指責一些疫情較輕的城市，盲目照搬疫情嚴重地區措施，採取各種過度限制措施，「在沒有兜底預案、企業買單的情況下，將疫情防控措施無限擴大化」，最終使「經濟發展基本停滯」。

報告舉例指，工人無法回到工作崗位、中小企拖延復工、部分地區限售藥品及地域歧視，都是「懶政怠政、不擔責」的表現。

報告認為，疫情較輕的地區「要兼顧防控疫情和發展經濟」，不能每個地方都仿照疫區管理，而嚴重的後果由企業買單。報告又指，截至2月11日，20個省市每萬人確診人數低于0.1人，確診病例為個位數的城市占47%，確診病例50人以下的城市占87%，大部分城市具備有序復工條件。

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