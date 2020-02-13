花旗集團公布，將針對零售個人客戶推出「按揭還息不還本」安排，指過去12個月還款紀錄良好的合資格個人客戶，如面對財政困難可向銀行提出申請，暫緩償還本金最長為期6個月。該行指，由3月1日起至5月底止，合資格的信用卡客戶亦可申請豁免逾期手續費。

至於商業銀行客戶方面，集團表示，由今日至8月底，為客戶就其現有及新造進口貿易貸款，延長還款期一個月，暫延還款最長至兩個月，並會根據個別申請處理；同時客戶可選擇將部份貿易貸款中未被使用的額度，轉換成為期6個月的循環信貸，上限為1000萬元。

集團又指，新的商業銀行客戶可獲豁免開戶費用，在此期間，新申請中小企融資擔保計劃（SFGS）的商業銀行客戶，可享首年及第二年全額豁免保費，上限為10萬元，而首6個月可享最優惠年利率1厘之貸款利率。

記者：溫藹紅

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