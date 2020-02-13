今日中國官場人事調動令人眼花瞭亂，其中疫情最嚴重的湖北省一二把手雙雙易帥，省委書記蔣超良被免職。蔣超良被免，相信外界幾乎可認定是因為他抗疫不力有關，不過說起來，如果不是兩年前另一件中國官場大事，或者蔣超良今日就不會遭到被免職的命運。

2018年3月，早過退休年齡的人行行長周小川鐵定退任，誰繼承人行行長一職備受海內外關注，早在2017年下旬，誰任行長已是眾說紛紜，有人說由當時的副行長易綱升職，亦有說是把剛剛從山東調回京的中銀監主席郭樹清接替；另外亦有指時任中證監主席劉士余也是熱門。

不過，2017年10月，外電突然引述「消息人士」指，新任人行行長的熱門人選只有兩位，一個是郭樹清，另一個卻是湖北省委書記蔣超良。消息人士指出，由於郭樹清的豐富經驗及改革立場與周小川相近，被認為比較合適出任人行行長一職；但同時，蔣超良「獲得一些高層領導的支持」，其出線率幾乎一樣高；至於易綱雖是人行內部最佳人選，但由於他屬於「海歸派」，未能得到領導層充分信任，反成黑馬。

蔣超良之所以在人行行長「跑馬仔」中突然冒出成為頂頭大熱，主要在於其金融工作經歷豐富，1998亞洲金融風暴，蔣超良曾任「廣東省地方中小金融機構和農金會金融風險處置工作協調小組」副組長，專責處理金融機構風險；他亦曾於人行工作，又擔任過交行（3328）董事長、國開行行長和農行（1288）董事長，金融工作經驗豐富。

不過，大家都知道，這場4人賽事的最終結果是由冷門的易綱跑出，任人行行長；郭樹清在中銀監與中保監合併後出掌銀保監主席，與易綱一起繼續掌控國家金融工作；劉士余則在去年1月突然從中證監被調至閒職，之後還「投案自首」，最終因「為官不廉」及「發表不當言論」，被處留黨察看2年及政務撤職；而「金融經驗豐富」的蔣超良，不單錯失進京機會，最後還栽在疫情之下，繼劉士余後落馬。

花生醬