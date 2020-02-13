湖北省調整診斷分類後，新增武漢肺炎病例14840宗，恒指高開129點即見頂，最多曾跌128點，低見27695點，收市跌93點或0.34%，報27730點，成交金額1024億元，較上日減少8.76%，是2020年2月07日994.08億元成交後最少；國指跌49點或0.45%，報10835點。

走勢上，恒指高開低收，出現大陰燭，終止5連陽走勢，另一方面，亦出現10天線(27140.92點)升穿100天線(27130.47點)的黃金交叉，以及20天線(27635.65點)準備跌穿50天線(27620.31點)，有機會明日出現死亡交叉。

肺炎之下市民減少出行，衍生俗稱的「宅經濟」，刺激騰訊（0700）曾高見416.6元，是2018年6月15日416.963元後最高，收市升1.31%，收報416.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點。

藍籌當中，只有17隻上升，但有30隻下跌，其中，蒙牛（2319）跌2.15%，收報29.55元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.41%，收報80.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低38點。

小米（1810）推出旗艦機小米10，刺激股價曾升5.57%，報13.64元，收報13.38元，升3.56%。主席雷軍於發布會上呼籲供應商復工，手機設備股個別發展。丘鈦（1478）收報11.46元，跌1.72%；舜宇（2382）收報132元，跌0.9%；通達（0698）收報0.88元，跌1.12%；瑞聲（2018）收報59元，跌1.99%；比亞迪電子（0285）收報16.18元，跌0.86%。

叙福樓（1978）今早公布暫停所有「温野菜」及「牛涮鍋」餐廳的營運，叙福樓收報0.485元，跌3%。

其他香港的武漢肺炎受惠股個別發展，昨宣布配股的香港電視（1137）曾升3.2%，其後倒跌最多7.6%，收報5.04元，跌3.08%；而有配股憂慮、經營759阿信屋的CEC國際（0759）亦大幅波動，早段曾挫最多11.4%，尾市反彈最多11.4%，收報0.76元，升8.57%。另外，日清食品（1475）收報7.09元，升2.75%；維他奶（0345）收報29.85元，跌1.49%；金源米業（0677）收報0.69元，升1.47%。

中人壽（2628）澄清，目前公司及母公司均不存在涉及公司應披露而未披露的重大信息。收市跌1.62%，收報19.46元。另一內險亦跌，平保（2318）跌0.93%，收報90.75元。