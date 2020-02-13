標準普爾表示，儘管武漢肺炎爆發，但是其預期九龍巴士（1933）及其母公司載通國際（0062）在疫情之後，其營運及財務表現有望在2021年恢復，該集團的負債相對EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）的比率在未來24個月亦會保持在低水平，只有1.5倍左右，因此確定九巴的長期發行人信貸評級為A級，展望前景穩定。由於九巴是載通的核心附屬公司，因此前述評級亦反映其對載通的信貸狀況之評估。

標普又指，前述評級反映九巴穩固的市場位置、穩定的盈利及創造強勁現金流的能力。無疑九巴及及同系公司龍運巴士在今年首季面對載客下跌，九巴及龍運攤佔載通九成收入下，有關情況會直接衝擊載通的收入，但是其預計，隨著武漢肺炎在環球的疫情於四月轉穩，載客率有望回復正常。在疫情後，行政會議或重新為社會福利的優次作出新安排，九巴及龍運申請加價可能延期至今年下半年或明年上半年才予以審核，但是該行仍然認為，該項於2018年9月提交的加價申請仍有有機會獲批，政府較早前公佈的100億元交通資助市民的計劃相關車費，亦有望回流至九巴。

因應載通的成本結構中，大部份為員工支出、維修、燃料及道路收費等可變成本，標普認為，因應載客下降而減少發車有望減輕面對可變成本的壓力，短期內亦紓緩對邊際利潤的壓力。其更相信大抵會維持2020年的資本開支計劃，更新車隊以滿足長遠的商業需要，因應今年的EBITDA受壓，這會可能觸發負債及槓桿比率短期提高，但是隨著疫情過後，該比率將回復至1.5倍或以下水平。

一旦載通的負債相對EBITDA比率增至超過1.5倍水平，或營運所得資金相對債務跌至低於60%的時間延長，標普表明屆時便會調低給予九巴的評級。其認為，有關情況的發生，繫於載通是否採取更積極的財務政策，去支持非巴士業務，或疫情需時更長時間結束，或比現行預期的情況更嚴重而定。 若九巴不再成為載通的核心附屬公司，例如載通出售部份九巴持股，影響對載通的收入貢獻顯著下跌時，其亦會調降九巴的評級。但是因應九巴經營的地域受限，亦面對燃料價格波動、成本上漲及政府可能採取措施，影響回報，因此提升九巴及載通的評級空間不大。

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