貿發局宣布，為協助港商提升營商實力對抗疫情，將推出中小企升級轉型支援計劃，配合政府各種資助基金，以解中小企燃眉之急。支援計劃將涵蓋品牌管理、電子商貿、開拓新市場及轉移生產基地四個範疇，並提供免費支援服務，介紹顧問諮詢、舉辦實用工作坊、提供實用市場資訊，並讓中小企以優惠價參與貿發局活動。

貿發局主席林建岳表示，武漢肺炎疫情打擊香港經濟，前景未許樂觀，預計今年上半年香港零售飲食業低迷，就業市場亦受拖累，實質影響有機會高於SARS。林建岳指，疫情期間，貿發局將透過電子平台維持基本日常運作以支援中小企，重新編排活動或調整推廣模式，如疫情在年中前好轉，局方將在下半年全力協助中小企拓展新商機及多元發展業務，包括借助大灣區進軍內地市場，利用優惠政策開拓與香港簽訂自由貿易協定的東盟等國家市場。

活動調整方面，目前位於會展中心及元創方店的香港•設計廊，以及中小企服務中心將暫停開放至2月16日；原定於3月5日至6日在馬尼拉舉行的「時尚潮流•魅力香港」推廣活動將延期舉行；而3月2日至6日舉行的香港國際鑽石、寶石及珍珠展，以及3月4日至8日舉行的香港國際珠寶展，將改於5月18日至21日同時在亞洲國際博覽館舉行。

其他報道

【武漢肺炎】中國化工關閉加工量10萬桶煉油𤺓

【股份異動】廠房轉做口罩 Colourmix母公司威高國際曾爆升逾2倍

【冰河時期】名店退場潮？海港城罕現逾20間「吉舖」

【武漢肺炎】温野菜、牛涮鍋全線休業 黃傑龍：不會裁減及遣散同事

【延長停飛】美國聯合航空延長停飛中國至4月24日

【武漢肺炎】樂桃航空：暫停全部由香港來往沖繩那霸航班