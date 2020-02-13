星展香港今公布業績，去年全年純利錄得82億元，若撇除2018年出售物業收益的影響，按年增長11%，收入亦按年增長9%至168億元，兩者均錄得歷史新高，當中淨利息收入按年增長9%至116億元。

同期，公司支出上升4%至64億元，但由於收入增幅高於支出增幅4%，使撥備前利潤增加13%至105億元；總撥備增加至5.78億元，主要由於一般撥備增加所致，而特殊撥備則下跌7%。

星展香港行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）表示，對於公司去年表現感到十分滿意，目前公司沒有任何裁員計劃，又指公司將會繼續投資在數碼銀行業務，並會實施相關策略，以擴大在中國地區及香港的市場。

近月新型冠狀病毒蔓延，他表示，疫症對中國及香港均造成影響，預料有關情况或將持續多三至四個月，但他指由於內地擁有龐大的供應鏈及製造業市場，相信中國經濟很快便能夠得以恢復，從而對香港經濟亦會有正面影響。

星展香港財務總監陳立珊表示，中美貿易衝突導致貿易融資下跌，因此貿易貸款的減少抵消部分貸款的增幅，但定期貸款穩步增長，中港企業貸款需求仍然強勁；存款業務維持穩定，存款額按年上升2%，另受惠於利率上升，淨息差擴大6個基點至2.07厘。

她又指出，盡管去年因中美貿易戰、美國減息、中國經濟放緩及本港社會事件等不確定因素影響，本港經濟出現下行壓力，但整體表現良好，認為受惠於公司的成本效益控制。

記者：溫藹紅

其他報道

【冰河時期】名店退場潮？海港城罕現逾20間「吉舖」

【有片：埋身擊】資金避險 黃金兌美元逐步攀升

【有片：金匯測市王】整體疫情舒緩及油價反彈 帶動加元低位回升

【公司業績】星展集團去年多賺14%

【MSCI調整】MSCI季度調整 中國人保、瑞幸咖啡入列

【股份異動】內房股受追捧 寶龍漲逾半成

【武漢肺炎】温野菜、牛涮鍋全線休業 黃傑龍：不會裁減及遣散同事

【股份異動】網龍曾挫12% 折讓近一成配股籌逾7億

【公司業績】美高梅中國去年收益淨額升19% 上季升6%

【延長停飛】美國聯合航空延長停飛中國至4月24日

【武漢肺炎】樂桃航空：暫停全部由香港來往沖繩那霸航班

【港股開市】恒指高開129點 中人壽跌0.1% 騰訊升1.2%

【A股開市】兩市開市走勢各異 滬指微漲0.01%

【開市焦點】分類調整後武肺病例增近15000宗 美期轉跌

【自行決定】叙福樓：今起暫停所有「温野菜」及「牛涮鍋」營業

【數據公布】小米：去年底收入逾2000億元 今年研發費增至100億

【注資傳聞】中人壽：目前不存在涉及應披露而未披露的重大信息