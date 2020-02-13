恒指中午跌39點，收報27784點，成交金額574億元。美股升近1%再創新高，港股在28000點關口前反覆，騰訊（0700）升逾1%支撐大市。芯片股、電池概念股強勢，中芯（0981）升7%、贛鋒鋰業（1772）升3.2%。深圳、無錫、西安三個城市連夜出台新政救市！從公積金政策放寬、放鬆預售條件，到分期交土地出讓金、政府幫開發商辦網絡交易會促成交，救市措施陸續出台，內房股普遍升逾2%。

湖北改變確診定義，只要電腦素措發現肺部有病徵便列為確診，結果單日激增14840確診個案，美股期貨聞訊也直線向下。消息令人震驚，官方變相承認過去一直低估疫情，但只要投資者相信確診數字本月見頂，疫情消息偶有變化不會左右大市。

要留意的是剛召開的中央政局常務會議，態度已由穩增長變成力保增長，大有水漫金山的意思。中港股市急升過後有整固必要，但在開閘放水的預期下，回落幅度料有限。穩陣的入市選擇是騰訊（0700）、阿里（9988）。在中央穩增長的大旗下，房地產、基建也會加速，對於本就處於緊平衡狀態的水泥業會有大幫助。

水泥價格有季節性特點，每年第4季一直向上，翌年元旦後便回落直至4月。以2019年為例，回落幅度便高達10%。反觀今年跌幅輕微，年初至今才約3%，反映市況偏強。海螺（0914）早已V型反彈至高位，中國建材（3323）相對落後，負債高企又更受惠於減息，後市有力上試通道頂部及前高位約9.5元。

張兆聰

明報首席評論員