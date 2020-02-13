【港股午市】恒指半日跌39點 守住20天線 騰訊疫市升1.1%
文章日期：2020年2月13日 12:26
湖北省在診斷分類調整後，新增武漢肺炎病例14840宗，恒指今早高開129點後即回軟，最多曾跌120點，跌至27702點，守住20天線(27638.35點) ，半日跌39點或0.14%，報27784點，成交金額574億元；國指跌16點或0.15%，報10868點。
碧桂園（2007）升1.49%，收報10.88元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌3.03%，收報18.56元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.12%，收報415.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻36點；友邦（1299）跌0.92%，收報80.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。
叙福樓（1978）暫停集團所有「温野菜」及「牛涮鍋」餐廳的營運，半日收報0.485元，跌3%。
網龍（0777）折讓9.5%以每股23.7元先舊後新方式配股，集資逾7億元，曾跌穿配股價，低見23元，跌12.2%，收報23.1元，跌11.8%。
美高梅中國（2282）公布，截至2019年12月31日止，第4季收益淨額增加6%至7.27億美元，經調整物業EBITDA按年增加10%至1.85億美元。美高梅中國收報11.82元，跌0.51%。
中人壽（2628）指，目前公司及母公司均不存在涉及公司應披露而未披露的重大信息。中人壽跌1.82%，收報19.42元。
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