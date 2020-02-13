【停飛擴大】全日空：延長停飛 羽田上海航班加入停運
文章日期：2020年2月13日 11:19
多間航空公司延長停飛，全日空亦公佈，對中國多條航線實施暫時停運、縮減航班或變更為較小機型。其中，新增東京(羽田)來往上海(虹橋)NH969/NH970航班，由2月20日起停運至3月28日，只有29日一日如常營運。
其他主要變動還包括，變更為較小機型／減班（從每周7班調整為每週4班）的兩條航線，分別為東京(成田)來往青島的NH927/NH928；東京（成田）來往大連的NH903/NH904，同樣於20日至3月28日期間生效。
縮減航班的有大阪（關西）來往北京的NH979/NH980，運營時間將為周二、周四、周六，同樣於20日至3月28日期間生效。
而現時東京(成田)來往武漢的NH937/NH938航班、東京(成田)來往北京的NH955/NH956航班、大阪（關西）來往香港的NH873/NH874航班、東京（成田）來往上海（浦東）NH921/ NH922航班繼續停運，東京(成田)至上海浦東維持轉用較小機型。
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